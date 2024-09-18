مختص بعمليات التفخيخ.. القبض على داعشي في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهد استخباري كبير لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب ومتابعة مستمرة تم على أحد ارهابيي عصابات الارهابي وهو من المختصين في التفخيخ بعد استدراجه بعملية متقنة في العاصمة المنصور".وأضافت، ان "العمليات المستمرة لأبطال قواتنا الأمنية تستند لمعلومات دقيقة اثمرت وبشكل ملحوظ في الوصول لعراق آمن مستقر".