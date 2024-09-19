بينهم منتسبان بالحشد.. مقتل واصابة 4 اشخاص بشجارين منفصلين ببغداد

وقال المصدر، للسومرية نيوز، ان "مشاجرة وقعت بين اولاد عم ضمن الحسينية، بسبب منشور على مواقع التواصل الإجتماعي وتطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين احدهم مستطرق والثاني منتسب بالحشد".وفي ذات السياق، قال المصدر ان شجار اخر في البلديات بسبب مشاكل عائلية، دفعت اخوين اثنين على قتل شقيقهم الثالث والذي يعمل منتسب بالحشد"، مشيرا الى "اعتقال احد الاخوة فيما لاذ الثاني بالفرار".