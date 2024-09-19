الإعدام بحق 3 عناصر ينتمون لداعش الإرهابي

وأوضح القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابيين الثلاث شاركوا بعمليات ضد القوات الأمنية في محافظتي وصلاح الدين وذلك تحقيقا لغايات ارهابية بغية بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الابرياء".وتابع المجلس، أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و4 من رقم 13 لسنة 2005".