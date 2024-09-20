على طريقة "اغتيال قادة النصر".. اشتباه باغتيال شخصية عراقية قرب مطار دمشق

وقال لحقوق الإنسان، ان شخصا مقتل داخل سيارة إثر احتراقها على طريق دمشق الدولي حيث شوهدت السيارة قرابة الخامسة من فجر اليوم، وتزامناً مع ذلك سمعت أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة.وتعود السيارة لشخص يعمل ضمن كتائب “حزب الله” العراقي، الذي يملك عدة مقرات واستراحات في المنطقة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان القتيل من “حزب الله” العراقي أم لا ولا تزال هويته مجهولة حتى اللحظة، كما لم تسمع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة.وقالت وسائل اعلام أخرى ان العجلة تم استهدافها بطائرة إسرائيلية، فيما لم تتوفر معلومات كافية وقاطعة حول تفاصيل الحادثة والشخصية المستهدفة بالضبط.