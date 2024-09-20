من هو "يغيت" الذي قتل في العراق أمس؟

– امني

كشفت المخابرات التركية، عن مقتل قيادي في اتحاد المجتمعات الكردستانية التابع للعمال الكردستاني، في عملية نفذتها بمنطقة كاره شمال أمس الخميس.

ونقلت الأناضول الرسمية عن مصادر أمنية، قولها أن المخابرات التركية رصدت تحركات خليل يغيت، الذي كان يحمل الاسم الحركي هوغير بيروسي"، مبينة ان "يغيت هو أحد المشرفين على المنطقة، ينسق الهجمات ضد القوات التركية بناء على أوامر من قيادات التنظيم، في كاره، وتمكنت من قتله بعد تثبيت مكانه".

واضافت ان "يغيت شارك في هجمات وتفجيرات نفذها العمال الكردستاني، عام 2007، بولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، وانتقل إلى سوريا في 2018".

وتابعت "كما انه شارك في أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التابع للعمال الكردستاني، وعاد إلى شمال مرة أخرى".

وأعلنت التركية، عن تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني، خلال عملية جوية شملت مناطق عدة شمال العراق، فيما دعا اتحاد المجتمعات الكردستانية المحسوب على الحزب المحظور، بغداد، إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، بدعوى أن الأخيرة تستغلها في هجماتها على المدنيين.