سماع دوي 6 انفجارات قرب قاعدة عين الاسد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم سماع دوي 6 انفجارات قرب قاعدة في محافظة الأنبار".وأضاف المصدر ان "أصوات الانفجارات سمعت بالقرب من قاعدة الجوية هي لتدريبات يقوم بها قوات في القاعدة"، موضحا ان "التدريبات شملت تفعيل منظومة السيرام".وأشار المصدر الى ان "مصادر مطاعة أفادت بان الدولي قام بعمليات تدريبية بدون اخبار الجانب العراقي".