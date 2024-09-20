بابل.. انتشال جثة شاب غريق في الكفل

وقالت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الغواصين التابعة لها قد تلقت بلاغاً عاجلاً بوقوع حادث الغرق، وعلى الفور تحركت إلى المكان وبدأت عملية والانتشال استمرت لساعات متواصلة ".ودعت المواطنين، وخاصة الشباب، إلى "توخي الحذر وعدم السباحة في الأماكن غير المؤهلة، حفاظاً على أرواحهم ".