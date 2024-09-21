تصعيد بين القوى السياسية.. ما قصة الجدل حول مدافع البشمركة الأميركية؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تصعيد بين القوى السياسية.. ما قصة الجدل حول مدافع البشمركة الأميركية؟

أمن

2024-09-21 | 06:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تصعيد بين القوى السياسية.. ما قصة الجدل حول مدافع البشمركة الأميركية؟
المصدر:
الجزيرة نت
1,144 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

يراقب العراقيون تصعيدا خطيرا في العلاقة بين قوى سياسية سنية كانت تُعرف بعلاقتها الوثيقة مع إقليم كردستان العراق بسبب صفقة المدافع الثقيلة التي تسلمتها قوات حرس الإقليم "البشمركة" من الجانب الأميركي.

وكان وزير شؤون البشمركة شورش إسماعيل قد أعلن في السادس من أغسطس/آب الماضي أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) زوّدت قواته بـ24 مدفعا من النوع الثقيل "هاوتزر" (عيار 105 من طراز "إم 119")، يصل مداها إلى 30 و40 كيلومترا.

ورغم أن تلك المدافع وصلت إلى الإقليم منذ قرابة الشهر، فإن جدلا واسعا يشهده العراق خلال اليومين الأخيرين بسبب تدوينة بشأنها عبر منصة "إكس" لزعيم حزب "تقدم" ورئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي انتقد فيها تسليم المدافع لتلك القوات.

*تباين
وهاجم ماجد شنكالي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحلبوسي عبر منصة إكس، وقال إنه "تجاوز الحدود وأراد أن يلعب لوحده دون الأخذ بتعليمات الطرف الإقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم، فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة".

وخلال السنوات السابقة، شهدت العلاقة تباينا بين القوى الكردية ونظيرتها الموجودة في بغداد، ففي الوقت الذي كان فيه الديمقراطي الكردستاني مقربا من القوى السنية (السيادة وتقدم) والشيعية (التيار الصدري)، كان الاتحاد الوطني الكردستاني قريبا من القوى السنية (العزم) والشيعية (الإطار التنسيقي).

من جانبه، حمّل عضو مجلس النواب هادي السلامي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مسؤولية تسليح قوات البشمركة بالمدافع الثقيلة، مؤكدا أنه ستكون للبرلمان إجراءات بهذا الأمر في الأيام المقبلة.

وقال السلامي إن المدافع الحديثة كان من المفترض أن تصل إلى الجيش لأنه جيش كل العراق ويدافع عن جميع المحافظات، معتبرا أن تسليم تلك المدافع بشكل مباشر من القوات الأميركية لإقليم كردستان يمثل "خرقا أمنيا". وأضاف أن المجلس يتابع هذا الموضوع وحصل على تقرير بشأنه من الرقابة المالية يوضح عمليات تمويل شراء الأسلحة.

*زوبعة إعلامية
في المقابل، أكد القيادي في الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن المدافع التي تم تسلمها دفاعية وليست هجومية. وأوضح أن قوات البشمركة هي "جزء من المنظومة الدفاعية للبلد ولا تختلف عن الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية أو الحشد الشعبي كمنظومات أمنية وعسكرية متكاملة"، قائلا "إن تجهيزها العسكري ينبغي أن يكون بطريقة متساوية مع باقي التشكيلات".

وأضاف عبد الكريم أن عقد تجهيز المدفعية الثقيلة لم يكن حديثا وتم بموافقة رئاسة الوزراء ووزير الدفاع، وتضمّن تجهيز لواءين مشتركين يتبعان إداريا البشمركة وعمليا وزارة الدفاع، "مما يعطيها ضمانة لجميع المشككين في هذه الصفقة".

وتابع أن واجبات البشمركة واضحة في الدفاع الداخلي ولا تؤدي مهمات خارجية، مشددا على أن "كل ما يثار من أقاويل هي زوبعة إعلامية لاستخدامها كورقة ضغط على إقليم كردستان لتحقيق مكاسب انتخابية".

وردا على ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لحزب "تقدم" محمد الغريري أن قوات البشمركة "لا يحق لها امتلاك طائرات أو مدافع ثقيلة".

وقال إنه ينبغي على الديمقراطي الكردستاني "عدم شخصنة الأمور، وإن المقصود من تصريحاتهم هو ضرورة أن تكون الأسلحة الثقيلة بيد الجيش العراقي وليس تلك القوات". وبرأيه، يعطي منح الأسلحة الثقيلة لمحافظات معينة في إقليم كردستان أو خارجه الحق لمحافظات أخرى في المطلب نفسه.

وكان "تقدم" ضمن التحالف الثلاثي الذي تشكل بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتحقيق الأغلبية لتشكيل الحكومة، والذي ضم تحالف "السيادة" (أكبر كتلة سنية في البرلمان) برئاسة خميس الخنجر، وكتلة الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، والتيار الصدري.

من جهته، يرى السياسي المستقل عمر الناصر أن ملف تسليح البشمركة ينبغي أن يتم وفق رؤية توافقية بين الكتل السياسية سواء في بغداد أو إقليم كردستان. وقال للجزيرة نت إن مثل هذه الملفات الحساسة تبعث رسائل سلبية إلى باقي الأطراف السياسية.

ووفقا له، هنالك العديد من القضايا العالقة على أرض الواقع لم تحسم منذ عام 2003 حتى اللحظة، ومن بينها المادة (140) وقضية كركوك والنفط والغاز. وأكد أنه دون وجود ثقة متبادلة تبدد المخاوف، ستواجه الأطراف تحديات جديدة تدخلها في متاهات قد تعقّد المشهد السياسي بالمرحلة المقبلة مع غياب الرؤية الواضحة للقضايا الخلافية.

*رأي القانون
وحدد دستور 2005 المادة 140 كحلّ "لمشكلة كركوك" وما تسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين). ونصت المادة على آلية تضم 3 مراحل هي:

الأولى: التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين وبعده.
الثانية: الإحصاء السكاني في تلك المناطق.
الثالثة: الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

كما أن مشكلة تصدير نفط الإقليم لم تحسم نتيجة لعدم تشريع قانون النفط والغاز وما تلاه من كسب العراق دعوى رفعها إلى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والتي أصدرت حكما لصالحه بعدم قانونية تصدير النفط العراقي خارج إطار شركة "سومو" الوطنية.

من ناحيته، أوضح الخبير القانوني علي التميمي الرؤية القانونية والدستورية لإمكانية منح أسلحة ثقيلة لقوات البشمركة. وقال إن النظام السياسي في العراق فدرالي وليس كونفدراليا، مما يعني أن الحكومة المركزية لها الصلاحية الواسعة في العلاقات الخارجية والتمثيل والتصرف بالنفط والاستيراد والتصدير بحسب ما نصت عليه المواد (109) و(110) و(111) من الدستور. وبيّن أن المادة (121) تتحدث عن سلطات الأقاليم ضمن الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم قوى الأمن الداخلي.
 
وبشأن استيراد الأسلحة وفقا للقوانين الدولية، أوضح أن الدول لا تتعامل في هذه الجزئية إلا مع الدولة بشكل كامل حصرا وليس مع أجزاء منها، لافتا إلى أن المادة (121) تحدثت أيضا عن تخصيص أسلحة للأقاليم من الحكومة المركزية وفق ما تقتضيه المصلحة والحاجة.

وحسب التميمي، فإن تسليح البشمركة ممكن وفقا للقانون والدستور، شرط تقدير الحكومة المركزية حجم ونوعية الحاجة، مستدركا أنه فيما يتعلق بطبيعة الأسلحة ثقيلة أم خفيفة، فمجلس الوزراء الاتحادي هو المعني بتقدير هذا الأمر وفق ظروف الحرب أو السلم استنادا للمواد (78) و(80) و(81) من الدستور.
>> انضم الى السومرية على واتساب

جدل

مدافع البشمركة الأميركية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
Play
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Play
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
Play
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-20
Play
نشرة ٢٠ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-20
واتساب
Play
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Play
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Play
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Morning Live
Play
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Play
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
Play
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
Play
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
Play
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Play
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
Play
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-20
Play
نشرة ٢٠ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-20
واتساب
Play
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Play
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Play
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Morning Live
Play
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Play
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
Play
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
Play
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
اخترنا لك
حدد مشكلة.. الحلبوسي عن تسليح البيشمركة بمدافع ثقيلة: مخالف للدستور
09:14 | 2024-09-21
بغداد.. شخصان يعتديان على ضابط و "سيطرة أمنية" ويوقعان مصابين
08:53 | 2024-09-21
في بغداد.. اعتقال رجل متنكر بزي امرأة يستدرج أصحاب سيارات الأجرة لسرقتهم
07:30 | 2024-09-21
مساومات وطرد للساكنين بالقوة من قبل الشركة المستثمرة.. روايات صادمة بمعسكر الرشيد
05:41 | 2024-09-21
بـ40 مليون دولار.. العراق استورد الكترونيات من بلدان "الشركات الثلاث المتهمة بالبيجر المفخخ"
05:23 | 2024-09-21
رغم قرب الإعلان الرسمي.. لا اتفاق واضح على شكل "انهاء التحالف الدولي" والمناقشات مستمرة "في الوقت القاتل"
02:54 | 2024-09-21
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.