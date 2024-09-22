"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن تنفيذ ضربات على أهداف إسرائيلية

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان رسمي: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في فجر الأحد 22-9-2024 بصواريخ الأرقب "كروز مطور" أهدافا في شمال أراضينا المحتلة".وأعلنت في بيانين آخرين "مهاجمة أهداف إسرائيلية بالطائرات المسيرة في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أما في "ساعات فاستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية الصهيونية بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير".وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرارها في دك معاقل الأعداء.وتعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع .هذا وأعلنت في قطاع أمس السبت آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي القطاع، حيث "ارتفع عدد الشهداء إلى 41,391 شهيدا والجرحى 95,760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".