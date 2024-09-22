هل اتفقت بغداد وواشنطن على خطة الانسحاب ام حاجة العراق للتحالف الدولي؟

– امني

تواصل الصحف الأميركية نشر المزيد من التفاصيل حول اتفاق متوقع قريبا بين واشنطن وبغداد، لسحب الولايات المتحدة قواتها تدريجيا من خلال العامين المقبلين.

يتزامن هذا مع تباين واضح في الخطاب الرسمي بين البلدين، إذ قال الوزراء شياع السوداني، مؤخرا إنه "لم يعد هناك حاجة لوجود القوات الأميركية في العراق، بعدما نجحت في هزيمة داعش"، وإن بلاده لديها "القدرة على التعامل مع العناصر المتبقية من التنظيم الإرهابي".

بينما أشارت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، امس السبت، إلى أن التهديدات لأمن واستقراره وسيادته لا تزال قائمة.

ويعزو محللون سياسيون سبب هذا التباين في التصريحات والاختلاف في الرؤى إلى عوامل عدة، إذ يقول مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، إنه "لا يوجد لحد الآن أي إعلان رسمي من أو واشنطن بشأن موعد الانسحاب"، لافتا الى إن "الطرفين بحثا طوال الفترة السابقة عن جواب لسؤال مهم وهو "هل أن ما زال بحاجة إلى التحالف الدولي أم لا؟".

واضاف حيدر أن "البيانات التي أصدرتها القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم" مؤخرا أشارت بوضوح إلى زخم التعاون الأمني المشترك لتصل عدد العمليات المشتركة ضد إلى 137 عملية في غضون الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

وهذا العدد من العمليات، بحسب حيدر، دليل على أن "العراق مازال بحاجة الى الدعم العسكري الأميركي"، متوقعا ان "لا يحدث هذا الانسحاب الا بعد 3 سنوات".

التناقض في البيانات الأميركية والعراقية سببها، بحسب مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، الاختلاف في طبيعة الرسائل التي يريد كل طرف إيصالها.

وذكر حيدر ان "رئيس الوزراء يريد عبر البيانات الحكومية الرسمية طمأنة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة من أجل ضمان عدم عودة نشاطها ضد المنشات العراقية التي تستضيف القوات الأميركية".

واكد حيدر "بعملية حسابية بسيطة، منذ تشكيل حكومة السوداني قبل عامين، تراوح عدد مسلحي الذين اعتقلتهم السلطات العراقية أو قتلتهم بين 5000 الى 6000 عنصر، في وقت تشير العراقية إلى أن مسلحي التنظيم في لا يتجاوز عددهم 2000 عنصر".

فيما اكد المحلل السياسي عقيل عباس، ان "موقف الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الخبراء، واضح بشأن مخاطر داعش، ويرون أن هذا التهديد حقيقي وقائم، باستثناء العراقية التي ترفض هذه اللغة وترفض الإقرار بأن هذا التهديد جدي وتدعي أنها قادرة على المواجهة لوحدها"، بحسب تعبيره.

واعتمد عباس "على إحصاءاتٍ أشارت إلى أن هجمات في وسوريا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وصلت إلى أكثر من 120 هجوما، في حين كان مجمل العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم خلال العام الماضي بحدود 120 هجوما مسلحا، وان هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن العمليات الإرهابية في تصاعد"، بحسب تعبيره.

كما تطرق حيدر إلى التهديدات التي ذكرتها السفيرة الأميركية لدى العراق، ففي الظاهر، يقول إنها "خطر داعش، لكن التهديد الأكبر هو المخاوف من تمدد النفوذ الإيراني في في حال انسحاب القوات الأميركية من البلد".

وبين حيدر أنه "اعتمادا على المعطيات الحالية، فالعراق غير قادر على مواجهة التهديدات التي تحدثت عنها السفيرة الأميركية، بدليل العملية العسكرية المشتركة الأخيرة في غرب والتي أدت إلى مقتل 15 عنصرا من بينهم قياديون"، لافتا إلى أن "المشاركة الأميركية دليل أن هذه القوات قتالية وليست استشارية، وأن دورها مهم جدا في دعم في مواجهة خطر ارهاب داعش".



