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هل اتفقت بغداد وواشنطن على خطة الانسحاب ام حاجة العراق للتحالف الدولي؟
أمن
2024-09-22 | 06:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
469 مشاهدة
السومرية نيوز
– امني
تواصل الصحف الأميركية نشر المزيد من التفاصيل حول اتفاق متوقع قريبا بين واشنطن وبغداد، لسحب الولايات المتحدة قواتها تدريجيا من
العراق
خلال العامين المقبلين.
يتزامن هذا مع تباين واضح في الخطاب الرسمي بين البلدين، إذ قال
رئيس
الوزراء
محمد
شياع السوداني، مؤخرا إنه "لم يعد هناك حاجة لوجود القوات الأميركية في العراق، بعدما نجحت في هزيمة
تنظيم
داعش"، وإن بلاده لديها "القدرة على التعامل مع العناصر المتبقية من التنظيم الإرهابي".
بينما أشارت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، امس السبت، إلى أن التهديدات لأمن
العراق
واستقراره وسيادته لا تزال قائمة.
ويعزو محللون سياسيون سبب هذا التباين في التصريحات والاختلاف في الرؤى إلى عوامل عدة، إذ يقول مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، إنه "لا يوجد لحد الآن أي إعلان رسمي من
بغداد
أو واشنطن بشأن موعد الانسحاب"، لافتا الى إن "الطرفين بحثا طوال الفترة السابقة عن جواب لسؤال مهم وهو "هل أن
العراق
ما زال بحاجة إلى التحالف الدولي أم لا؟".
واضاف حيدر أن "البيانات التي أصدرتها القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم" مؤخرا أشارت بوضوح إلى زخم التعاون الأمني المشترك لتصل عدد العمليات المشتركة ضد
داعش
إلى 137 عملية في غضون الأشهر الستة الأولى من هذا العام".
وهذا العدد من العمليات، بحسب حيدر، دليل على أن "العراق مازال بحاجة الى الدعم العسكري الأميركي"، متوقعا ان "لا يحدث هذا الانسحاب الا بعد 3 سنوات".
التناقض في البيانات الأميركية والعراقية سببها، بحسب مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، الاختلاف في طبيعة الرسائل التي يريد كل طرف إيصالها.
وذكر حيدر ان "رئيس الوزراء يريد عبر البيانات الحكومية الرسمية طمأنة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة من أجل ضمان عدم عودة نشاطها ضد المنشات العراقية التي تستضيف القوات الأميركية".
واكد حيدر "بعملية حسابية بسيطة، منذ تشكيل حكومة السوداني قبل عامين، تراوح عدد مسلحي
داعش
الذين اعتقلتهم السلطات العراقية أو قتلتهم بين 5000 الى 6000 عنصر، في وقت تشير
الحكومة
العراقية إلى أن مسلحي التنظيم في
العراق
لا يتجاوز عددهم 2000 عنصر".
فيما اكد المحلل السياسي عقيل عباس، ان "موقف الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الخبراء، واضح بشأن مخاطر
تنظيم
داعش، ويرون أن هذا التهديد حقيقي وقائم، باستثناء
الحكومة
العراقية التي ترفض هذه اللغة وترفض الإقرار بأن هذا التهديد جدي وتدعي أنها قادرة على المواجهة لوحدها"، بحسب تعبيره.
واعتمد عباس "على إحصاءاتٍ أشارت إلى أن هجمات
داعش
في
العراق
وسوريا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وصلت إلى أكثر من 120 هجوما، في حين كان مجمل العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم خلال العام الماضي بحدود 120 هجوما مسلحا، وان هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن العمليات الإرهابية في تصاعد"، بحسب تعبيره.
كما تطرق حيدر إلى التهديدات التي ذكرتها السفيرة الأميركية لدى العراق، ففي الظاهر، يقول إنها "خطر داعش، لكن التهديد الأكبر هو المخاوف من تمدد النفوذ الإيراني في
العراق
في حال انسحاب القوات الأميركية من البلد".
وبين حيدر أنه "اعتمادا على المعطيات الحالية، فالعراق غير قادر على مواجهة التهديدات التي تحدثت عنها السفيرة الأميركية، بدليل العملية العسكرية المشتركة الأخيرة في غرب
العراق
والتي أدت إلى مقتل 15 عنصرا من
داعش
بينهم قياديون"، لافتا إلى أن "المشاركة الأميركية دليل أن هذه القوات قتالية وليست استشارية، وأن دورها مهم جدا في دعم
العراق
في مواجهة خطر ارهاب داعش".
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