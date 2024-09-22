مقتل 17 شخصاً في العراق

– امني

أعلنت التركية مقتل 17 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في غارات جوية للقوات التركية في شمال العراق، فيما أفادت مصادر أمنية باعتقال عضوة ناشطة في صفوف الحزب بأستراليا بعملية نفذتها المخابرات وأجهزة الأمن في إسطنبول.

وقالت التركية، في بيان إنه "تم قتل 17 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية نفذت يومي 17 و18 أيلول الحالي".

وأضافت أن "الغارات أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي العمال الكردستاني في كاره، و4 في هاكورك، و5 في قنديل".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً كبيراً في الغارات الجوية التركية في شمال العراق، ولا سيما في المناطق التي تنفذ بها القوات البرية التركية، عملية المخلب - القفل، المستمرة منذ 2022، وذلك بعدما وقّعت أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، تضمنت إنشاء مركز عمليات مشترك في معسكر بعشيقة، لتنسيق العمليات التي تستهدف العمال الكردستاني، خلال الاجتماع الرابع للآلية الأمنية في أنقرة في 15 آب الماضي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية تركية، إنه تم على تشيدم أصلان العضوة في العمال الكردستاني والناشطة في صفوفه في أستراليا، بعملية مشتركة لجهاز المخابرات وشرطة إسطنبول.

وأضافت المصادر أنه تم توقيف أصلان في إسطنبول في أثناء محاولتها السفر إلى أستراليا.