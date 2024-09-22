ابتزا أكثر من (400) ضحية.. الإطاحة بمتهمين يمارسان السحر والشعوذة في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن في من إلقاء على متهمين اثنين مارسا أعمال السحر والشعوذة".وأضاف البيان، انه "تم ضبطهما متلبسين وبحوزتهما العديد من الأدوات تستخدم في السحر مثل الصور والأسماء المكتوبة على أوراق وكلمات ومصطلحات بما يسمى بالطلاسم".وأشار الى انه "بعد إجراء معهم اعترفوا صراحةً بأنهم قاموا باستغلال بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهما، واللاتي تجاوز عددهن الـ(400) امرأة ومارسا الأعمال الشائنة معهن ليتم بعدها تهديدهن وابتزازهن مقابل الحصول على الأموال حيث كانت مجموع المبالغ تقاضوها أكثر من (300) مليون دينار".ولفت البيان، إلى "تدوين أقوالهم أصولياً واستكمال الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى القضائية لينالوا جزاءهم العادل".