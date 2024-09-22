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ابتزا أكثر من (400) ضحية.. الإطاحة بمتهمين يمارسان السحر والشعوذة في بغداد
أمن
2024-09-22 | 08:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,836 مشاهدة
أعلن جهاز الأمن الوطني،
اليوم
الاحد،
القبض
على متهمين اثنين يمارسان السحر والشعوذة في
بغداد
.
وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن
الوطني
في
بغداد
من إلقاء
القبض
على متهمين اثنين مارسا أعمال السحر والشعوذة".
وأضاف البيان، انه "تم ضبطهما متلبسين وبحوزتهما العديد من الأدوات
التي
تستخدم في السحر مثل الصور والأسماء المكتوبة على أوراق وكلمات ومصطلحات بما يسمى بالطلاسم".
وأشار الى انه "بعد إجراء
التحقيقات
معهم اعترفوا صراحةً بأنهم قاموا باستغلال بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهما، واللاتي تجاوز عددهن الـ(400) امرأة ومارسا الأعمال الشائنة معهن ليتم بعدها تهديدهن وابتزازهن مقابل الحصول على الأموال حيث كانت مجموع المبالغ
التي
تقاضوها أكثر من (300) مليون دينار".
ولفت البيان، إلى "تدوين أقوالهم أصولياً واستكمال الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى
الجهات
القضائية لينالوا جزاءهم العادل".
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