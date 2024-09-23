الادعاء العام يتسلم معلومات: شركة "تخدم إسرائيل" تعمل مع الجيش داخل العراق (وثيقة)

وبحسب مخاطبة من النائب الحيدري الى الادعاء العام واطلعت عليها نيوز، فأن الفرنسية، لديها ارتباطات وتقدم خدمات تقنية وعسكرية للكيان الإسرائيلي، وفي نفس الوقت لديها نشاطات وعقود في ومع وتعمل بشكل مباشر مع العراقي.وطالب الحيدري الادعاء العام باتخاذ اجراءاته بحق من تثبت مقصريته بهذا الشأن.