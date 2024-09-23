الإطاحة بـ17 متهما بقضايا مختلفة جنوبي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أن "تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر والأجهزة الأمنية الملحقة بها نفذت عدد من العمليات الاستباقية تم خلالها اعتقال (17) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أطراف مشاجرات أدت إلى إصابة منهم".وأضافت انه "تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة كانت بحوزتهم، وذلك ضمن مناطق (صخيريجة، الزوابعة، سيطرة الصمود، الزيتون، الجديد، بئر الحمام، البو حمد، حي الشهداء، الكيلو/12، الشاكرية، القطاع) بغداد".وأكدت القيادة انه "تم تسليم المعتقلين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".