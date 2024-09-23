خفايا حول المدافع المخصصة للبيشمركة.. قديمة وخرجت عن الخدمة

– محلي

أكد الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية الفريق أول ياور، أن ما يتم الحديث عنه من مخاوف نتيجة تسلم الإقليم مدافع قصيرة المدى من الولايات المتحدة، ليست مخاوف أمنية بل سياسية.

ونقلت سبوتنك عن ياور قوله "إن الخوف الذي يجري الحديث عنه، ليس من تلك المدافع التي استلمتها قوات البيشمركة"، مبينا ان "هذه المدافع هي في الأصل قديمة الصنع ولم تبق في الجيوش سواء في الغرب أو الشرق (عيار 105 ملم)، وقد خرجت تلك المدافع من الخدمة في الجيوش النظامية منذ ما يقرب من 6 عقود تقريبا، علاوة على أنها ليست مدافع حديثة جدا يمكنها أن تغير ميزان القوى، لكي يتخوف منها البعض، كما أنها ليست لتهديد المدنيين أو مدينة الموصل أو أو صلاح الدين".

وتابع ياور: ان "هذه المدافع كانت ضمن صفقة مساعدات مالية أمريكية تُقدر بحوالي مليار دولار للجيش العراقي عام 2016 واشترطت واشنطن في هذا التوقيت أن تستخدم تلك المساعدات المالية في شراء الأسلحة والتدريب لقوات البيشمركة والجيش الاتحادي، فمنذ العام 2016 وافقت الحكومة الاتحادية في على تزويد قوات البيشمركة بهذا العدد من المدافع، في وقت حكومة ومن بعدها حكومة وتلتها حكومة شياع السوداني".

وتابع الخبير في الشؤون العسكرية، أن "التصريحات التي تعبر عن رفض هذا الأمر وتلصقه بنواحي أمنية، هذا غير صحيح مطلقا، لأن الأمر يتعلق بالخلافات السياسية وتم استغلال الموضوع هذا ليمثل ورقة ضغط سياسي ضد الحكومة في بغداد"، لافتا الى انه "من حق البيشمركة أن تكون لها أسلحة خفيفة وثقيلة أيضا، والجميع يعلم أن تلك القوات قاتلت تنظيم سابقا، وشاركت القوات العراقية في قتال بجانب القوات العراقية والتحالف الدولي لمدة 4 سنوات وقدم آلاف الشهداء والجرحى، لذا أرى أنه ليس هناك أي مبرر للخوف من عدد قليل من المدافع القليلة لا يمكن أن تغير موازين القوى".