نيوز – محلي

اعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، عن ضبط (653) جهاز اتصال داخل السجون العراقية.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز في دوائر الإصلاح وبعد استحصال الموافقات القضائية من تفتيش عدة سجون في عدة محافظات بالتنسيق مع وزارة العدل".

وأضاف انه "خلال التفتيش تم ضبط محاولة إدخال ممنوعات أثناء مواجهة أقارب أحد المعتقلين بإدخال مواد مخدرة، حيث جرى إلقاء القبض على المتورطين"، مشيرا الى ان "حصيلة تلك العمليات هي مصادرة (653) هاتفاً و(330) شريحة اتصال كانت موجودة لدى النزلاء داخل السجون".

وذكرت انه "جرى خلال عمليات التفتيش رصد (9) عمليات ابتزاز ومخالفات من قبل العاملين، ليتم إحالة جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".