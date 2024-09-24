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في بغداد.. اعتقال 12 متهما بينهم عصابة للسرقة
أمن
2024-09-24 | 12:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
365 مشاهدة
أعلنت
قيادة
عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال 12 متهماً بينهم "عصابة للسرقة في جانب الرصافة.
وقال إعلام عمليات
بغداد
في بيان، "بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية وتنفيذ
مذكرات
القبض القضائية لتعزيز
الأمن
والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية ومن
خلال
اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" من اعتقال (12) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".
وأضاف أن "بينهم عصابة للسرقة مكونة من شخصين اثنين اقدما على سرقة دراجة نارية، وبالجرم المشهود، ومتهم آخر بالقتل العمد بعد كمين محكم نصب له".
ولفت الى "ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن مناطق (حي النصر/السياحي، أم الكبر والغزلان، الراشدية،
مدينة
الصدر، الشعب، حي اور، الحميدية، حي المنتظر) بجانب الرصافة".
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