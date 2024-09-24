في بغداد.. اعتقال 12 متهما بينهم عصابة للسرقة​

أعلنت عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال 12 متهماً بينهم "عصابة للسرقة في جانب الرصافة.

وقال إعلام عمليات في بيان، "بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية وتنفيذ القبض القضائية لتعزيز والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية ومن اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" من اعتقال (12) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف أن "بينهم عصابة للسرقة مكونة من شخصين اثنين اقدما على سرقة دراجة نارية، وبالجرم المشهود، ومتهم آخر بالقتل العمد بعد كمين محكم نصب له".

ولفت الى "ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن مناطق (حي النصر/السياحي، أم الكبر والغزلان، الراشدية، الصدر، الشعب، حي اور، الحميدية، حي المنتظر) بجانب الرصافة".