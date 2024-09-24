في بغداد.. مسلحون يسلبون شخصا 32 مليونا

أفاد أمني، الأربعاء، بتعرض شخص للتسليب وسرقة 32 مليون دينار شرقي بغداد.

وقال في حديث لـ نيوز، "اقدمت مسلحة على ايقاف مدنية وقاموا بتسليب صاحبها وبعد مقاومتهم قاموا النار على المركبة".

وأضاف أن "المسلحين قاموا بتسليب الشخص مبلغ قدره 32 مليون دينار عراقي دون اصابات تذكر".