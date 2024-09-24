المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف هدف قرب “غور الاردن”

وجاء في بيان للمقاومة، "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الاردن بأراضينا المحتلة".وأكد بيان المقاومة الإسلامية "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".