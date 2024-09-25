سرقة أموال وسلاح وسيارة.. شركة صينية تتعرض لسطو مسلح في المنصور

وذكر أمني للسومرية نيوز ان الامنية تلقت بلاغا بوجود حادث سطو مسلح على منزل ضمن منطقة شارع الاميرات، مشيرا الى انه بحسب ادعاء صاحب المتخذ (مقر لشركة بور جاينا الصينية الذي يعمل فيها كمدير لفرع العراق) فأن المفقودات هي: مبلغ عراقي يقدر من 300 الى 500 مليون دينار عراقي وسلاح نوع M4 وعجلة نوع كديلاك.وأكد المصدر انه تم فتح تحقيق بالحادث ومراجعة الكاميرات لمعرفة الملابسات.وهذه عملية سطو مسلح جرت في بغضون ساعات قليلة حيث تعرض صاحب عجلة الى سطو مسلح على طريق قناة الجيش في .