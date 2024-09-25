وقال المسؤول الأمني في الكتائب العسكري، في منشور له على "تليغرام"، "إن الشر المطلق تغذي به الكيانات والأنظمة الإجرامية الخاضعة لها، يؤكد الاتجاه الخبيث لبوصلة محور الشر في تدمير الشعوب، ومدى دناءة وخسة الأمريكية الداعمة الكبرى للصهاينة في عمليات الغدر، فضلا عن ارتكاب جرائم الحرب الصهيوأمريكية بحق الأبرياء من أطفال ونساء، وتدمير البنى التحتية للمناطق المدنية في فلسطين ولبنان".وأضاف، "من هنا نشير إلى الآتي:1 نلاحظ نشاطا مكثفا في الأجواء العراقية من الأمريكان والصهاينة، وهذا ينبئ باحتمال تنفيذ عدوان داخل العراق، وعليه تجدد كتائب حزب تحذيرها: بأن ردها لن يقتصر على الكيان فحسب، بل يشمل كل مفاصل الوجود الأمريكي.2. نأمل من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، الدعمة لفلسطين ولبنان، أن تزيد من منسوب وحجم عملياتها ومستوى تهديدها للعدو، للمساهمة في تعجيل كسر إرادة العسكرية والأمنية، ولتكون أكثر تأثيرا وإيلاما في هذه الحرب المعقدة، إذ إن العمليات بشكلها لا تلبي طموح بيئة المقاومة والمرحلة الراهنة".