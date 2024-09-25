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"كتائب حزب الله" تطلق تحذيراً وتوجه دعوة لـ"الفصائل"
أمن
2024-09-25 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,373 مشاهدة
حذرت كتائب حزب الله،
اليوم
الأربعاء، من رد "لا يقتصر على
إسرائيل
بل كل مفاصل الوجود الأمريكي"، حال نفذ أي عدوان داخل العراق.
وقال المسؤول الأمني في الكتائب
أبو علي
العسكري، في منشور له على "تليغرام"، "إن الشر المطلق
الذي
تغذي به
أمريكا
الكيانات والأنظمة الإجرامية الخاضعة لها، يؤكد الاتجاه الخبيث لبوصلة محور الشر في تدمير الشعوب، ومدى دناءة وخسة
الإدارة
الأمريكية الداعمة الكبرى للصهاينة في عمليات الغدر، فضلا عن ارتكاب جرائم الحرب الصهيوأمريكية بحق الأبرياء من أطفال ونساء، وتدمير البنى التحتية للمناطق المدنية في فلسطين ولبنان".
وأضاف، "من هنا نشير إلى الآتي:
1 نلاحظ نشاطا مكثفا في الأجواء العراقية من الأمريكان والصهاينة، وهذا ينبئ باحتمال تنفيذ عدوان
صهيوني
داخل العراق، وعليه تجدد كتائب حزب
الله
تحذيرها: بأن ردها لن يقتصر على الكيان فحسب، بل يشمل كل مفاصل الوجود الأمريكي.
2. نأمل من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، الدعمة لفلسطين ولبنان، أن تزيد من منسوب وحجم عملياتها ومستوى تهديدها للعدو، للمساهمة في تعجيل كسر إرادة
العدو
العسكرية والأمنية، ولتكون أكثر تأثيرا وإيلاما في هذه الحرب المعقدة، إذ إن العمليات بشكلها
الحالي
لا تلبي طموح بيئة المقاومة والمرحلة الراهنة".
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