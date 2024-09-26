الإطاحة بمتهمين اثنين مطلوبين بارتكاب حادث إرهابي ضمن منطقة ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان" مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ النهروان لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين عن حادث إرهابي بتاريخ 31 / 1 / 2024 أدى إلى استشهاد منتسب وإصابة ثلاثة آخرين ضمن منطقة النهروان شرقي بغداد".وأضافت، إن "العملية تمت بعد أن توافرت معلومات لدى المفارز عن تواجد المتهمين ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما، وتم عرض الأوراق التحقيقية امام أنظار وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 4 من لينالا جزاءهما العادل".