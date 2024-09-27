وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "القت مفارز شرطة المتمثلة (بقسم شرطة ومركز شرطة سومر) القبض على متهمان يقومان باستدراج الشباب لغرض ممارسة الأعمال اللاأخلاقية (دعارة) داخل احد المنازل ضمن منطقة (السيفية) حيث يقومان بتصوير الاشخاص وهم في وضع مخل للاداب ومساومتهم بمبالغ مالية".وأضاف البيان، ان "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجد الاشخاص داخل الدار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان ومداهمته والقبض على اثنان من افراد العصابة".وأشار الى انه "ضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف ولدى التحقيق معهما اعترفوا بقيامهم بأكثر من عملية ابتزاز ومساومة ليتم إيداعهما التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".