البصرة.. فتح باب التطوع للقتال ضد اسرائيل

وقال مسؤول الحركة الاجودي، في حديث لـ نيوز، ان "حركة والبناء فتحت باب التطوع للانخراط في جهاديون لمساندة حزب اللبناني" الذي يخوض ضربات صاروخية متبادلة ضد اسرائيل.واضاف، ان "العديد من الشباب والهيئات والتجمعات والعشائر طلبوا الانضمام لهذا اللواء".