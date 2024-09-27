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البصرة.. فتح باب التطوع للقتال ضد اسرائيل
أمن
2024-09-27 | 10:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 مشاهدة
اعلنت حركة
الجهاد
والبناء في محافظة البصرة، تشكيل "
لواء
جهاديون" لمساندة حزب
الله
في حربه ضد "اسرائيل".
وقال مسؤول الحركة
ابو ياسر
الاجودي، في حديث لـ
السومرية
نيوز، ان "حركة
الجهاد
والبناء فتحت باب التطوع للانخراط في
لواء
جهاديون لمساندة حزب
الله
اللبناني" الذي يخوض ضربات صاروخية متبادلة ضد اسرائيل.
واضاف، ان "العديد من الشباب والهيئات والتجمعات والعشائر طلبوا الانضمام لهذا اللواء".
>>
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