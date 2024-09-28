الولايات المتحدة ترفع حالة التأهب داخل سفارتيها في العراق وسوريا

وقال المصدر لـ نيوز، انه "صدرت توجيهات من الأمريكية لسفاراتها في وسوريا برفع حالة التأهب تحسباً لأي استهداف".وأضاف، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتابع التطورات في الأوسط عن كثب"، وذلك بعد اغتيال "إسرائيل" لزعيم حزب اللبناني السيد حسن نصر .