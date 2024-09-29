تعديلات قانون المخدرات: لا مؤبد بعد الان.. التجارة والزراعة سيقابلها "الإعدام"

وقال رئيس اللجنة الجحيشي ، في كلمة القاها خلال المؤتمر السنوي الاول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات، وحضره مراسل السومرية، ان "خطورة تعاطي المخدرات على بلادنا في كل المجالات لا تخفى على احد، فضلا عن تأثيرها في تراجع المستوى التربوي والتعليمي".وبين أنه "استشعرنا بهذا الخطر المبكر فسخرنا كل علاقتنا للخروج ببرنامج يتلاءم مع ما موجود في الدستور العراقي، وتم تشكيل لجنة مكافحة المخدرات في النواب وتعديل القانون الذي لم يتناسب مع حجم المخدرات الحالية، والذي تمت القراءة الاولى والثانية على وبانتظار التصويت ".وأشار الى أن "التعديلات على تضمنت رفع سقف العقوبة بحق التجار الدوليين والزراعة إلى الإعدام حصرا ، وحكم التاجر المحلي يكون المؤبد، فضلا عن اعتبار المتعاطي ضحية ولا يسجل عليه قيد جنائي عند القاء القبض عليه في المرة الاولى ".وتضمنت التعديلات أيضا إطلاق استراتيجية شاملة كل اربعة سنوات تدخل جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الافة، بالإضافة الى متابعة ومراقبة اداء الأجهزة الامنية لمكافحة المخدرات والاطلاع على احدث البرامج لمكافحة هذه الظاهرة بحضور مؤسسات الداخلية والصحة والعدل، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء كل شهرين لتوضيح آخر مستجدات المخدرات.