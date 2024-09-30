اطلاق نار على منزل ضابط جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بأن منزل ضابط في الجيش تعرض لاطلاق نار من مسلحين جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شقيقين فتحا نيران سلاحهما نوع كلاشنكوف على منزل ضابط برتبة مقدم منسوب للدفاع ضمن منطقة جسر ديالى".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار لم يتسبب بإصابات فقط اضرار بواجهة المنزل"، مشيرا الى أنه "حسب المعلومات هناك خلافات مادية فيما بينهم".