تفاصيل جديدة بشأن حادثة انفجار العبوة في "التاهو" بذي قار

– امني

كشف امني، عن تفاصيل حادثة انفجار العبوة في عجلة "التاهو" بذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "العبوة كانت مستهدفة عجلة عضو محافظة نغم الإبراهيمي والتي نجت من محاولة اغتيال بعد انفجارها، ما أدى إلى إصابة زوجها بجروح".

واستنكر "حادث الاستهداف الذي طال مركبة الابراهيمي"، فيما اعلن " وقوفه وتضامنه معها تجاه هذا الحادث الغادر".