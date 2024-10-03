مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 بحادثين مروريين منفصلين جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دورية للطرق سجلت حادث مصرع اب وابنه نتيجة تعرضهم لحادث سير مروع بعد تصادم عجلتين ضمن ناحية الرشيد بالقرب من جسر جنوبي بغداد".وبحادث آخر، أضاف المصدر، أن "شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران نتيجة اصطدام عجلة بدراجة نارية ضمن قرية البو عامر في ناحية جنوبي بغداد".