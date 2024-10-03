– امن



افاد أمني في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، بانتحار شابة بأسلوب إطلاق النار على نفسها في منطقة الولداية شرق العاصمة.



وقال المصدر في حديث ورد لـ السومرية نيوز، إن "امرأة تولد 1995 انتحرت بأسلوب إطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس داخل دارها ضمن منطقة الولداية شرق العاصمة".



وأشار المصدر الى ان "الجثة نقلت الى الطب العدلي لمعرفة الأسباب"، مبينا انه "تم التحفظ على زوجها لوجود شكوك بالحادثة".