القبض على (13) متسللا من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود في السليمانية

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية العميد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث من إلقاء القبض على (12) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأضاف: "كما تمكن الفوج الاول من اللواء انفاً من القاء القبض على متسلل اجنبي واحد اثناء محاولته عبور الحدود، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".