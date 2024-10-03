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القبض على (13) متسللا من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود في السليمانية

أمن

2024-10-03 | 11:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القبض على (13) متسللا من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود في السليمانية
404 مشاهدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على (13) متسللا من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث من إلقاء القبض على (12) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف: "كما تمكن الفوج الاول من اللواء انفاً من القاء القبض على متسلل اجنبي واحد اثناء محاولته عبور الحدود، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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