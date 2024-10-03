مقتل شخص بمشاجرة شرقي بغداد

أفاد أمني، مساء الخميس، ب​مقتل شخص بمشاجرة شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة مسدس ضمن حي طارق في مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تسببت بمقتل احد اطرافها"، مشيرا الى أن "قوة امنية اعتقلت ثلاثة اشخاص".