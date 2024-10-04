مسيرة من العراق توقع 25 اسرائيلياً بين قتيل وجريح

وقال جيش الاحتلال في بيان، انه "تحت بند سُمح بالنشر، مقتل جنديين من جولاني الكتيبة 13 جراء انفجار طائرة بدون طيار في قاعدة عسكرية في الجولان حيث أُطلقت الطائرة من العراق".وأضاف، ان "الانفجار اسفر عن اصابة 23 اخرين" من جيش الاحتلال.