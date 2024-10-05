اندلاع حريق كبير داخل مخزن تجاري جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "فرق المدني تكافح الان حادث حريق اندلع داخل مخزن تجاري للمواد الغذائية ضمن منطقة عويريج العاصمة".وأضاف المصدر، أن "الفرق مستمرة بعملية اخماد النيران ولم تسجل حتى الان خسائر بشرية".