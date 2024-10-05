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اندلاع حريق كبير داخل مخزن تجاري جنوب بغداد
أمن
2024-10-05 | 04:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,302 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أفاد
مصدر
أمني في بغداد، اليوم السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع داخل مخزن تجاري
جنوب
العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "فرق
الدفاع
المدني تكافح الان حادث حريق اندلع داخل مخزن تجاري للمواد الغذائية ضمن منطقة عويريج
جنوب
العاصمة".
وأضاف المصدر، أن "الفرق مستمرة بعملية اخماد النيران ولم تسجل حتى الان خسائر بشرية".
>>
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