مقتل عائلة بالكامل في الانبار

نيوز – أمني

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل عائلة مدير في الكهرباء بمحافظة .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثث عائلة مدير محطة كهرباء المهندس فراس العبيدي، داخل منزله في قضاء بمحافظة الانبار".

وأضاف ان "العائلة مكونة من الأب والأم وابنتين"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثث الى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".