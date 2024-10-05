الانبار.. القبض على اثنين من المتهمين بقتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، ان "قائد شرطة محافظة الانبار العميد عادل رشيد يشرف اشراف شخصي على مسرح جريمة قتل المجنى عليه (المهندس فراس عبد المنعم ) مدير محطة توليد دزيلات الرمادي وافراد عائلته المكونة من زوجته واطفاله (فتاتين) ونجاة طفل عمره سنة ونصف من هذه الجريمة في منطقة فريحه في ناحية البغدادي".واضاف البيان، انه "تم استدعاء الأدلة الجنائية وتطويق مكان الحادث وجمع ماله مساس بالجريمة للوصول الى الفاعل وبالفعل تمكّنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على متهمين اثنين، ومازالت التحقيقات مستمرة".