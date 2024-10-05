أفاد مصدر أمني، السبت، باستشهاد عنصرين من الحشد الشعبي بـ"تعرض داعشي" في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "تعرضا من قبل عناصر استهدف مركبة بداخلها اثنين من عناصر الحشد الشعبي ضمن قضاء المقدادية في ديالى".

وأضاف المصدر أن "التعرض اسفر عن استشهادهما في الحال"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.