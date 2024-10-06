الداخلية تكشف دوافع قتل "أسرة البغدادي" في الانبار

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، انه من خلال الإجراءات الأمنية وسرعة العمل الشرطوي، تمكن فريق عمل مختص من شرطة محافظة الأنبار وخلال ساعات من إلقاء القبض على المتهمين اللذين نفذا جريمة قتل أسرة في ناحية البغدادي وضبط العجلة التي استخدمت في هذا الحادث ومسدس.واكد انه اعترف المتهمان بارتكابهما الجريمة بدوافع جنائية، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل.وكانت شرطة الانبار قد أعلنت مساء امس، اعتقال متهمين اثنين باشراف من قائد شرطة الانبار، بقضية قتل مدير محطة توليد الرمادي وزوجته وطفله، ونجاة طفل رضيع.