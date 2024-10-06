اعتقال تاجر مخدرات أجنبي بعد استدراجه في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة من مكافحة مخدرات كربلاء استدرجت تاجرا أجنبي الجنسية والقت القبض عليه بإحدى مناطق المحافظة".وأضاف المصدر، أن "المتهم كان بحوزته كيلو وربع الكيلو من المواد المخدرة التي كان يروم بيعها وتوزيعها في المحافظة".