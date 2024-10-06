الإطاحة بعصابة خطيرة للسرقة والاتجار بالأسلحة في البصرة

وأوضح السعد في ورد لـ نيوز، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط العصابة في منطقة المعقل، وتم تشكيل فريق عمل بإشرافه المباشر، وبإمرة مدير قسم مكافحة إجرام البصرة، وبمشاركة نخبة من ضباط ومنتسبي شعبة مكافحة إجرام المعقل".وتابع أن "القوة تمكنت من القبض على المتهمين بعد متابعة كاميرات المراقبة، وضبطت بحوزتهم ثمانية بنادق، غدارة، ثمانية مسدسات، مخازن أسلحة فارغة، و200 طلقة نوع M4.".وأشار اللواء السعد إلى أن "التحقيقات أظهرت تورط العصابة في المتاجرة بالأسلحة إلى جانب سرقة وتسليب الدراجات النارية"، مؤكدا على "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وسيتم إحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل".