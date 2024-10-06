في النجف.. تفجير مسيطر عليه مساء اليوم

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تفجير مسيطر عليه مساء اليوم.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في العاشرة من مساء اليوم الأحد، سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الأمنية لمخلفات حربية".

وأضاف البيان أن التفجير "ضمن مقتربات المقبرة في محافظة الأشرف".