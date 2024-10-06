مقتل قيادي بارز في "داعش" شمال بابل

أعلن الحشد الشعبي، مساء الأحد، عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" شمال محافظة بابل.

وقالت الحشد في بيان، "تمكنت قوة من قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي، من قتل قيادي بارز في فلول "داعش" الارهابي شمال بابل".



وأضاف البيان "جاء ذلك خلال عملية نوعية خاطفة وبناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت من قتل قيادي في فلول "داعش" الارهابي والذي يعمل بصفة عسكري عام الجنوب وذلك ضمن حدود منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل".