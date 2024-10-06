اندلاع نزاع عشائري في واسط

أفاد مصدر محلي، باندلاع نزاع عشائري في محافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع في ناحية شيخ سعد في واسط وذلك نتيجة خلاف بين عشيرتين".

وأضاف المصدر أن "شخصاً غير معروف قام بفتح النار على أحد البيوت التابع لإحدى العشائر ثم انتقل ليفتح النار على بيت لعشيرة أخرى مما أدى إلى تصعيد التوتر واندلاع الاشتباكات بين العشيرتين".