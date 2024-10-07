خلافات عائلية تنهي حياة شخص وتسجيل حالة وفاة داخل المنطقة الخضراء ببغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، بان شخصا قتل في خلافات عائلية ببغداد، فيما أشار الى تسجيل حالة وفاة داخل المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مسلحا اقدم على فتح النار باتجاه شخص ضمن منطقة ابو دشير في الدورة ببغداد ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للقبض على الجاني"، مشيرا الى انه "بحسب المعلومات الواردة فأن الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية".

وتابع المصدر ان "معلومات وردت بوجود حالة وفاة داخل استعلامات مكتب باجات المنطقة الخضراء وسط بغداد"، لافتا الى ان "قوة امنية طوقت المكان وتم نقل جثة المتوفي الى الطب العدلي لغرض معرفة اسباب الوفاة".