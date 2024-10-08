مقتل شخص بمشاجرة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة لم تعرف اسبابها بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفية ما اسفر عن مقتل احد اطراف المشاجرة بالقرب من مطعم ضمن منطقة الشيخ عمر".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية اعتقلت ثلاثة أشخاص من اطراف المشاجرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.