"هذه اول رسالة الثانية للكبر".. "هدية دليفري فيها قنبلة" تصل لشركة استثمارية في بغداد!

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "هدية دليفري" وصلت الى أحد شركات الاستثمار وعند فتحها تم العثور على رمانة يدوية ورسالة تهديد مكتوب بها (هذه اول رسالة الثانية للكبر ممنوع تدخل اي استثمار) ضمن شارع 66 في حي الجامعة بالعاصمة بغداد.وأضاف المصدر انه "تم استدعاء صقر بغداد وقاموا برفع الرمانة دون إصابات".