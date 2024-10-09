"رمانة يدوية" تستهدف منزلا شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بتعرض منزل للاستهداف بـ"رمانة يدوية" شمالي بغداد.​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "رمانة يدوية استهدفت احد المنازل ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يتسبب باصابات فقط اضرار مادية "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.