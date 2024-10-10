عمليات بغداد ترفع عدد من الابراج الكونكريتية المتروكة جنوبي العاصمة (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد ل نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل حركتهم في مناطق جنوب العاصمة، واستجابة لمناشدة مواطني سكنة منطقة تل الذهب بجانب الكرخ، باشر الجهد الهندسي في فرقة المشاة السابعة عشر بإشراف مباشر من اللواء الركن قائد الفرقة، برفع عدد الابراج الكونكريتية المتروكة".وأضافت القيادة، أن "الكتل كانت تمثل عائقا في مناطقهم الزراعية"، مبينة ا "المواطنين بدورهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لقواتنا الامنية لسرعة الاستجابة لمناشدتهم".