حاولوا تهريب طفل عمره 4 ايام.. الإطاحة بعصابة دولية للاتجار بالبشر في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد فني كبير، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على عصابة دولية مكونة من رجل وامرأة من ذوي الجنسية الأجنبية".وأضاف: "حيث تمكنت العصابة من الدخول إلى البلاد وبحوزتهم طفل عمره (٤) أيام بغية بيعه إلى أحد الأشخاص بعد اتفاق مسبق فيما بينهم مقابل (٤٠) ألف دولار، قبل أن تتمكن مفارزنا من إلقاء القبض عليهما وتسليم الطفل إلى الجهات المختصة. كما اعترفت العصابة ببيعها في السابق طفلاً بعمر (14) يوماً إلى امرأة عقيمة".وأشار الجهاز الى انه "في واجب آخر، تمكن جهازنا في العاصمة من إلقاء القبض على متهم آخر بالاتجار بالبشر ومعه ٣ أطفال دون امتلاكهم أي مستمسكات ثبوتية، ليتم تسليم المتهمين جميعاً إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".