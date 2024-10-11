بالصور.. ضبط مشروبات كحولية مخبئة تحت الصخور في صلاح الدين

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ نيوز، ان "سيطرة الشهيد عبد الله الجبارة (الخليفة) ضبطت عجله نوع "سكانيا دبل" بالقرب من السيطرة بدون سائق ومحملة بالصخور، وعند تفتيشها من قبل عناصر السيطرة تبين انها محملة بمادة المشروبات الكحولية ومخفية تحت الصخور".وأضافت: "كمية المشروبات (١٣٧٤) كارتون تم تسليمها الى قسم شرطة العلم مركز شرطه الفرسان".الصور ادناه: